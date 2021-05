Kindertelefoon voert veel gesprekken ondanks versoepelingen

De gedeeltelijke heropening van middelbare scholen heeft nog weinig effect op het aantal telefoontjes en chatgesprekken dat De Kindertelefoon voert. "Er is enerzijds sprake van opluchting, maar er zijn ook grotere zorgen over leerachterstanden. Al met al zitten we nog steeds op een ongekend groot aantal zware gesprekken per dag", zegt directeur Roline de Wilde.



Het aantal gesprekken over toetsen is volgens De Wilde meer dan verdubbeld. "Scholieren zijn bang dat ze een achterstand hebben opgelopen omdat ze gedurende de lockdown weinig motivatie en concentratie hadden." Ondanks de recente versoepelingen van de coronamaatregelen is het aantal gesprekken over emotionele problemen met 15 procent toegenomen vergeleken met afgelopen januari. Tijdens de tweede lockdown, die in december werd aangekondigd, was er ook al een toename van het aantal gesprekken over emotionele problemen. "We voeren nog steeds maar liefst 49 procent meer gesprekken per dag over emotionele problemen dan voor corona", aldus De Wilde.