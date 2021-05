Reproductiegetal opnieuw iets gedaald

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen blijft dalen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is voor de vierde dag op rij gedaald. In totaal liggen nu 1.822 mensen met COVID-19 in een ziekenhuis, 77 minder dan donderdag. Het RIVM meldt 4.219 nieuwe positieve coronatests. Dat is iets onder het gemiddelde over de afgelopen zeven dagen (4.367). Het weekgemiddelde is mogelijk echter iets vertekend vanwege een storing maandag.



Volgens de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) werden in het afgelopen etmaal 24 coronapatiënten op de ic opgenomen, maar nam het totale aantal ic-patiënten met COVID-19 af met 13. Er zijn dus meer patiënten ontslagen of overleden dan er binnenkwamen. Op de verpleegafdelingen gebeurde iets soortgelijks: daar werden 135 nieuwe besmette personen opgenomen, maar nam het totale aantal opgenomen coronapatiënten af met 64.



Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 1.214 patiënten met COVID-19, de ziekte die door het virus wordt veroorzaakt. Op de ic's liggen nu 608 coronapatiënten.