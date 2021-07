Minder nieuwe coronapatiënten in ziekenhuizen

In de afgelopen 24 uur zijn 88 coronapatiënten in een ziekenhuis opgenomen. Dat zijn er aanzienlijk minder dan de drie voorgaande dagen, toen meer dan honderd mensen in een ziekenhuis kwamen te liggen. Het is bovendien vrijwel gelijk aan het aantal nieuwe opnames vorige week vrijdag. Maar het is niet duidelijk of dit het begin van een afvlakking van de groei is.



Intensive cares hebben in de afgelopen dag 14 coronapatiënten opgenomen. Dat waren er woensdag en donderdag 24. Verder belandden 74 coronapatiënten op een verpleegafdeling, tegen 81 op donderdag, 95 op woensdag en 100 op dinsdag.



Volgens de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn in de afgelopen zeven dagen 697 mensen in een ziekenhuis opgenomen vanwege COVID-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat komt neer op gemiddeld net geen 100 mensen per dag. Dat is een fractie meer dan het gemiddelde in de zeven dagen tot en met donderdag. Het is wel het hoogste niveau sinds 31 mei.



In totaal liggen nu 651 coronapatiënten in het ziekenhuis. Dat zijn er drie meer dan op donderdag. Verpleegafdelingen behandelen 475 mensen, 4 meer dan een dag eerder. Op intensive cares kwam één bed vrij. Daar worden nu 176 coronapatiënten verzorgd.