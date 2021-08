Reizen naar Duitsland vanaf zondag makkelijker

Reizen vanuit Nederland naar Duitsland wordt vanaf zondag weer makkelijker: ongevaccineerde reizigers hoeven niet meer in quarantaine. Nederlanders die naar het buurland reizen hoeven ook niet meer van tevoren via een formulier op internet aan te geven dat ze zijn gevaccineerd, onlangs getest of zijn genezen van COVID-19. Wel moeten ze aan de grens nog een test-, vaccinatie- of herstelbewijs laten zien.



Nederland gold voor Duitsland sinds eind juli als hoogrisicogebied omdat het aantal besmettingen sterk was opgelopen. Maar nu er steeds minder Nederlanders positief testen op corona, versoepelt Duitsland de inreisregels voor ons land, met uitzondering van de overzeese gebiedsdelen Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius.