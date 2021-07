VS handhaaft inreisbeperkingen wegens coronavirusvariant

De Verenigde Staten handhaven vooralsnog de inreisbeperkingen die zijn ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een hoge functionaris in het Witte Huis heeft in een gesprek met persbureau Reuters gezegd dat dit een gevolg is van de zorgen over de deltavariant van het coronavirus. Officieel is nog niks besloten over de kwestie, maar dat gebeurt naar verwachting vrijdagavond.



Buitenlanders die de VS willen binnenkomen, zijn niet welkom als ze in de voorafgaande twee weken in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, de 26 Schengenlanden, Brazilië, China, India, Iran of Zuid-Afrika zijn geweest. Nederland is een van de Schengenlanden. De landgrenzen met Canada en Mexico blijven tot minstens 21 augustus gesloten voor mensen die geen "noodzakelijke reden" hebben de VS in te reizen.



Canada heeft ondertussen aangekondigd dat gevaccineerde Amerikanen vanaf 9 augustus de grens over kunnen, ook zonder noodzakelijke redenen. Dat wil zeggen dat ingeënte Amerikanen dan Canada kunnen bezoeken en er ook op vakantie kunnen gaan.