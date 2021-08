Evenementensector is er 'klaar mee om speelbal te zijn'

In de festivalbranche wordt met onbegrip gereageerd op de coronapersconferentie van vanavond. Deze verlenging van de coronamaatregelen betekent dat er tot 20 september maximaal 750 mensen op een festival aanwezig mogen zijn, het evenement buiten of in een open tent moet plaatsvinden en dat iedereen een vaccinatie-, herstel- of negatief testbewijs moet kunnen tonen. Festivals als Paaspop, A State of Trance en DGTL kunnen daardoor geen doorgang vinden.

"We zijn er klaar mee om een speelbal van de overheid te zijn", zeggen Tom Veldhuis en Jasper Goossen, oprichters van het Amsterdamse festival DGTL. "We hebben ons festival van april naar september verplaatst en moeten nu weer uitstellen. Het is niet alleen heel frustrerend voor ons, ook onze bezoekers en personeel zijn het een keer zat", vertelt Goossen. "Opnieuw is een festivalseizoen om zeep geholpen."



Ruim driehonderd organisatoren van festivals en evenementen gaan op 21 augustus de straat op om te demonstreren. Onder anderen de organisatoren van Lowlands, DGTL, North Sea Jazz, Best Kept Secret, A State of Trance en Soenda zijn van de partij.