Rectificatie: niet 1.104 maar 466 besmettingen na Koningsdag in Amsterdam

Gisteren stond op NU.nl dat na Koningsdag in Amsterdam minstens 1.104 positieve tests zijn afgenomen waarbij de persoon vermoedelijk tijdens de feestdag in de hoofdstad besmet raakte. Dat was gebaseerd op het recentste OMT-advies, waarin stond dat zestien clusters waren waargenomen met ten minste 69 besmettingen.



Het cijfer van het OMT is echter een momentopname; de deskundigen doelden op in totaal 69 besmettingen. Wanneer deze momentopname plaatsvond, is niet bekend. Woensdag waren zeker 466 besmettingen te herleiden naar Koningsdag in Amsterdam, bevestigt de regionale GGD aan NU.nl. Ook dat aantal is echter een momentopname; het werkelijke aantal is vermoedelijk nog groter.



Volgende week woensdag publiceert de GGD Amsterdam de definitieve cijfers over Koningsdag in Amsterdam. Dan wordt bekend hoeveel clusters en besmettingen zijn ontstaan. Ook de gemiddelde leeftijd van de positief geteste personen en andere demografische gegevens worden dan gedeeld.