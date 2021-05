Protesten Brazilië tegen coronabeleid Bolsonaro

Tienduizenden Brazilianen zijn zaterdag in de grote steden de straat op gegaan. De demonstranten eisen het aftreden van president Jair Bolsonaro en uiten kritiek op zijn corona-aanpak. Brazilië is zwaar getroffen door de pandemie en telt momenteel bijna een half miljoen coronagerelateerde sterfgevallen. De president bagatelliseert het gevaar van het virus sinds de start van de crisis en roept landgenoten op tot het negeren van coronamaatregelen.



"We hebben een president die, in plaats van een internationaal voorbeeld maakt van Brazilië, een lab voor nieuwe virusvarianten heeft gecreëerd", zei een van de demonstranten tijdens een demonstratie in Rio de Janeiro tegen persbureau AP.



In meer dan tweehonderd steden en dorpen werd gedemonstreerd. Het gaat om het grootste protest tegen Bolsonaro sinds de uitbraak van COVID-19 in Brazilië. Er staan meer demonstraties gepland voor later op de dag.