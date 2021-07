Coronaprik voor kwetsbare kinderen van vijf tot elf jaar in Israël

In Israël kunnen kwetsbare kinderen van vijf tot elf jaar vanaf 1 augustus een coronaprik krijgen. Het gaat om kinderen die door hun gezondheidstoestand met ernstige complicaties te maken kunnen krijgen na een besmetting met het virus. Ze krijgen een Pfizer-dosis van 0,1 milliliter, drie keer minder dan een standaard dosis.



De inenting moet voorkomen dat zij door een besmetting met het coronavirus ernstig ziek worden of zelfs overlijden. De vaccinaties van kwetsbare kinderen worden per geval beoordeeld, aldus het ministerie van Volksgezondheid. Het gaat onder meer om kinderen met hersen-, hart- of longproblemen of ernstige problemen met de afweer (immuniteit) en om kinderen die erg zwaar zijn.



Vorige maand was de vaccinatiecampagne in Israël al uitgebreid tot tieners van twaalf tot zestien jaar. Ongeveer 55 procent van de Israëlische bevolking is inmiddels volledig ingeënt met het Pfizer-BioNTech-vaccin. De massale campagne begon eind december na een overeenkomst met de farmaceut.