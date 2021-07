Per 16 juli Pfizer mogelijk na eerste AstraZeneca-prik

Rusland registreert grootste aantal sterfgevallen sinds begin pandemie

Rusland meldt dinsdag 737 coronagerelateerde sterfgevallen in de afgelopen 24 uur, meldt BBC News. Dat is het grootste aantal sinds het begin van de coronapandemie.



Het aantal besmettingen in Rusland loopt sterk op. Op 1 juni waren dat er 9.500 per dag. Maandag registreerde het land 23.378 besmettingen.



Rusland was het eerste land dat een coronavaccin ontwikkelde. Toch is slechts 12 procent van de volwassen bevolking gevaccineerd.