Palestijnen willen bijna vervallen vaccins van Israël niet

Een Israëlisch-Palestijnse deal om vaccins te ruilen is afgeketst. De Palestijnse Autoriteit cancelde de ruil omdat de vaccins deze maand zouden verlopen, terwijl de verwachting was dat ze tot augustus zijn te gebruiken.



Dat zou het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid te weinig tijd geven, zei minister Mai al-Kaila op een persconferentie. De eerste zending van 90.000 is retour afzender gegaan, zei hij volgens Palestijnse media.



De nieuwe Israëlische premier Naftali Bennett had eerder op de dag akkoord gegeven voor het sturen van ongeveer een miljoen Pfizer-vaccins tegen de vervaldatum aan. De Palestijnen zouden in ruil in september of oktober een gelijk aantal van hetzelfde merk teruggeven.



Israël heeft al een groot deel van zijn bevolking ingeënt. Palestijnen kregen pas veel later de eerste vaccins en lopen ver achter. De Israëlische regering heeft hier de nodige kritiek op gekregen.