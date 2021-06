Oranjefans in lange rijen voor coronatest

Politie beëindigt zaterdagnacht diverse illegale feesten

De politie heeft met behulp van de Mobiele Eenheid afgelopen nacht een einde gemaakt aan een illegaal feest in Deventer. Dat feest vond plaats in een leegstaand pand. In Tilburg moest de politie zaterdagavond in actie komen bij een illegaal feest in een park. Ook in Teteringen, vlak bij Breda, greep de politie in bij een illegaal feest in de buitenlucht.



In Deventer was de Mobiele Eenheid van de politie erbij geroepen omdat er volgens een eerste schatting tussen de tweehonderd en driehonderd mensen binnen waren. Alle in- en uitgangen werden geblokkeerd en alle feestgangers kregen een bekeuring. Dat waren er in totaal 261. Verder is professionele muziekapparatuur in beslag genomen, meldt de politie.



In Tilburg hadden zich ongeveer 250 feestvierders met een barbecue en een dj verzameld in het Leijpark. Nadat de politie een eind had gemaakt aan het feest, verplaatste de groep zich naar 't Blauwe Meer bij Loon op Zand. De politie beëindigde ook dat feest, waar inmiddels zo'n vijfhonderd mensen waren samengekomen. Een kleiner deel van de feestgangers dook daarna weer op bij het Wandelbos, het Droogdokkeneiland en de Kalverstraat in Tilburg, bij de Noorderplas.



In Teteringen maakte de politie om 2.00 uur een einde aan een feest in het heide- en stuifzandgebied Cadettenkamp. Een groot deel van de circa vierhonderd bezoekers vluchtte volgens de politie het bos in toen agenten arriveerden. Het vele afval en de spullen die waren achtergelaten, zijn met de achterblijvers opgeruimd.