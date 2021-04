Opnieuw weekendlockdown in Suriname, nog altijd relatief groot aantal positieve tests

In Suriname is het einde van de coronacrisis nog niet in zicht. De Manaus-, Britse en in mindere mate de Zuid-Afrikaanse virusvariant hebben het land onveranderd in hun greep. Het aantal positieve gevallen blijft daardoor relatief hoog. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft zondag tijdens een virtuele persconferentie gezegd dat komend weekeinde opnieuw een lockdown geldt en dat de scholen dicht blijven.



De voorbije weken kwamen er dagelijks rond de zestig nieuwe infecties bij, met uitschieters naar boven. Als er op korte termijn geen verbetering kom in die situatie, sluit Ramadhin niet uit dat een totale lockdown nodig is om de verspreiding van het virus af te remmen. De regering wil echter ook rekening houden met economische belangen en hoopt die zware maatregel te kunnen voorkomen.



De druk op de ziekenhuizen neemt verontrustend toe. Alle COVID-19-afdelingen zijn inmiddels vol. De verpleeginstellingen in het land hebben samen nog maar zo'n zestig bedden beschikbaar. Om te voorkomen dat er helemaal geen opnamecapaciteit meer zal zijn, is de minister overgestapt op het systeem van thuisisolatie van patiënten. "We hebben nu al meer dan negentig mensen in thuisisolatie. De doktoren beoordelen of zij in eigen huis verzorgd kunnen worden. De Vereniging van Medici in Suriname heeft alle medewerking hieraan toegezegd", lichtte Ramadhin toe.