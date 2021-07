Aantal positieve tests in Verenigd Koninkrijk blijft toenemen

In het Verenigd Koninkrijk blijft met de versoepelingen van de coronamaatregelen in het vooruitzicht het aantal nieuwe besmettingen toenemen. De gezondheidsautoriteiten meldden zaterdag dat er in 24 uur 54.674 coronapatiënten bij zijn gekomen. Op 15 januari waren er voor het laatst zoveel patiënten. Het dodental liep in vergelijking met vrijdag iets terug, tot 41.



Onder de nieuwe besmette personen bevond zich ook de Britse minister van Volksgezondheid Sajid Javid. Hij maakte zelf bekend positief getest te zijn en slechts lichte klachten te hebben, vermoedelijk omdat hij al twee coronaprikken heeft gehad. Omdat het om een sneltest ging, heeft hij ook nog een PCR-test ondergaan. Het resultaat daarvan is nog niet bekend.



Door de voortvarende inentingscampagne blijven de ziekenhuisopnames beperkt. Dat is voor premier Boris Johnson de belangrijkste reden de Engelsen vanaf maandag weer ruime vrijheden te geven.