Koninklijke Horeca Nederland (KHN) vindt dat straks niet alleen de terrassen, maar ook andere delen van de horeca heropend mogen worden. Voorzitter Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland benadrukte nogmaals dat zijn organisatie denkt dat er meer mogelijk is. "We zullen niet alleen genoegen nemen met terrassen open, zeker niet als het met zware restricties gepaard gaat".Zondagavond werd duidelijk dat het demissionaire kabinet inmiddels iets positiever is gestemd over mogelijke versoepelingen van de coronamaatregelen per 28 april. Maar of de terrassen echt open mogen en of er andere coronamaatregelen worden versoepeld, is nog niet duidelijk.