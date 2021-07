Opnieuw meer coronapatiënten in ziekenhuis

Eiffeltoren weer open na maandenlange sluiting

De Eiffeltoren in Parijs is na een maandenlange sluiting weer open voor publiek. Kaartjes voor de eerste dag waren in de aanloop naar de heropening al online uitverkocht.



Het wereldberoemde monument ging eind oktober dicht nadat in Frankrijk het aantal coronabesmettingen toenam. Dat gebeurde eerder ook al in het voorjaar van 2020. Nu er minder infecties zijn, gaat de Eiffeltoren weer open. Er worden maatregelen genomen om besmettingen onder bezoekers te voorkomen.



Per dag worden maximaal tienduizend mensen toegelaten. Zij moeten onder meer mondkapjes dragen en onderling afstand houden. Vanaf 21 juli moeten volwassen bezoekers met een speciale coronapas aantonen dat ze gevaccineerd, negatief getest of recent hersteld zijn van een coronabesmetting. Voor kinderen vanaf twaalf jaar geldt die regel vanaf 30 augustus.