Opnieuw 4.000 doden door COVID-19 in India afgelopen etmaal

Het aantal geregistreerde sterfgevallen door COVID-19 in India is in het afgelopen etmaal met nog eens 4.000 toegenomen, heeft het Indiase ministerie van Volksgezondheid gemeld. Het totale officiële dodental van de epidemie komt daarmee op 262.317 te staan in India.



Doordat er in de afgelopen 24 uur nog eens 343.144 nieuwe besmettingen zijn geregistreerd, stijgt het totale aantal besmettingen er nu tot boven de 24 miljoen. India heeft inmiddels het op een na grootste aantal besmettingen en het op twee na hoogste dodental ter wereld.