70 miljoen prikken gezet in het Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk zijn ruim 70 miljoen coronaprikken gezet. Van de volwassenen heeft 78 procent een eerste dosis van een coronavaccin gehad, 55,4 procent is met twee prikken maximaal beschermd tegen COVID-19.



De regering streeft ernaar eind juli alle volwassenen een inenting te hebben aangeboden en denkt dat deze doelstelling zal worden gehaald. Mensen worden opgeroepen hun tweede prik te halen zodra ze daarvoor in aanmerking komen. De autoriteiten wijzen erop dat ze daarna beter beschermd zijn tegen de alpha- en deltavariant van het coronavirus. De eerstgenoemde mutatie werd voor het eerst geconstateerd in Engeland, de tweede in India.



In het VK raken steeds meer mensen besmet met de deltavariant, die door de autoriteiten als een "zorgwekkende variant" is bestempeld. Bij 90 procent van de mensen die nu positief testen op het coronavirus, wordt deze variant vastgesteld. Begin mei was dat ruim een kwart. De deltavariant is mogelijk 60 procent besmettelijker dan de voorheen dominante alphavariant.