Ook enkele landen buiten EU willen Europese coronapas accepteren

Inwoners van de EU kunnen met het Digitaal Corona Certificaat (DCC) mogelijk binnen afzienbare tijd naar het Verenigd Koninkrijk voor vakantie of familiebezoek. De Europese Commissie is vergevorderd met onderhandelingen hierover met de Britten. Ook is de EC optimistisch over een deal met Canada en is ze in gesprek met Japan, Australië en de VS over wederzijdse erkenning van een coronareispas. Dat heeft de EC aan de 27 EU-ambassadeurs in Brussel laten weten.



Volgens persbureau Bloomberg, dat een diplomatieke memo hierover zegt te hebben gezien, zijn de gesprekken met de Canadese regering veelbelovend en zouden gevaccineerde EU-burgers al in september welkom kunnen zijn. Met Washington lopen de onderhandelingen daarentegen stroef. Dat zou komen doordat de Verenigde Staten geen federaal certificatiesysteem kennen.



Tussen 1 en 19 juli werden er in de EU meer dan 290 miljoen coronacertificaten uitgegeven, waarvan 230 miljoen voor mensen die al volledig gevaccineerd zijn. Met het certificaat, digitaal of geprint, kunnen ze in principe zonder omhaal binnen de EU reizen. Die mogelijkheid hoopt de commissie ook tot buiten de EU uit te breiden.