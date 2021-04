Levering zelftests aan scholen start volgende week

Scholen in het basis en voortgezet onderwijs krijgen vanaf maandag coronazelftests geleverd voor hun personeel. Het kabinet wil vanaf 3 mei de zelftests ook beschikbaar maken gaan maken voor medewerkers in de kinderopvang, schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dinsdag aan de Tweede Kamer.



De zogeheten antigeentest wordt nu alleen nog in teststraten gebruikt. De uitkomst ervan komt een stuk sneller dan bij een PCR-test, maar is ook minder gevoelig. Net als bij de PCR-test wordt met een wattenstaafje slijm uit de neus en keel afgenomen.



De overheid wil dat onderwijspersoneel in het primair, voortgezet en het speciaal onderwijs straks twee keer per week preventief een zelftest kunnen doen. Ook mensen die op een kinderopvang werken die in hetzelfde gebouw als de school zit, komen in aanmerking voor een test. De Jonge denkt dat door zelftesten eerder besmettingen kunnen worden opgespoord bij mensen die geen klachten hebben.



De minister wil dat pedagogisch medewerkers die op de kinderopvang buiten de schoolmuren werken vanaf halverwege mei toegang krijgen tot zelftests. Het kabinet onderzoekt nog of de gastouderopvang ook de antigeentests kan krijgen.



De leveringen van zelftests voor leerlingen en personeel in het hoger onderwijs en het MBO komen begin mei op gang, verwacht De Jonge.