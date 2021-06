Vakantiegangers blijven virus meenemen uit Spanje en Portugal

Opnieuw hebben honderden mensen het coronavirus meegenomen van hun zomervakantie. Zeker vierhonderd mensen die in de afgelopen week positief zijn getest, waren in de twee weken ervoor in het buitenland. De kans is groot dat ze het virus daar hebben opgelopen.



Zeker 139 positief geteste mensen zijn onlangs in Spanje geweest, blijkt uit de cijfers van het RIVM. Dat is 35 procent van de positief geteste reizigers. Verder heeft 18 procent recent een bezoek gebracht aan Portugal. In de cijfers van vorige week was ruim 40 procent in Portugal geweest en bijna 23 procent in Spanje. Nog een week eerder kwam 37 procent net uit Spanje en 26 procent uit Portugal.



De cijfers vermelden niet hoe ze het virus daar hebben opgelopen. Het is dus niet duidelijk of ze daar in contact zijn geweest met toeristen uit het Verenigd Koninkrijk, waar veel mensen besmet zijn geraakt met de deltavariant. Het is ook niet bekend welke coronavirusvariant deze toeristen hebben opgelopen.