Vietnam ontdekt hybride Indiase en Britse mutatie coronavirus

In Vietnam is een hybride variant van mutaties van het coronavirus aangetroffen die het eerst werden gedetecteerd in India en het Verenigd Koninkrijk, heeft de Vietnamese minister van Volksgezondheid Nguyen Thanh Long zaterdag bekendgemaakt.



De gemuteerde varianten zouden aanzienlijk besmettelijker zijn en verspreiden zich gemakkelijk via de lucht. Zogenoemde Britse variant ofwel B.1.1.7 werd in oktober voor het eerst gesignaleerd en zorgde in de maanden daarop onder meer in West-Europa voor een explosieve groei van de besmettingscijfers. De mutatie die voor het eerst in India werd gesignaleerd, B.1.617.2, heeft de afgelopen maanden miljoenen mensen geïnfecteerd.



In Vietnam is sinds deze maand sprake van een gestage toename van het dagelijkse aantal vastgestelde coronabesmettingen. In de laatste week van april kwam het daggemiddelde niet boven de 10 nieuwe besmettingen uit. Deze week ligt het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen per dag al boven de 200.