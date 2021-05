Nederland stuurt mogelijk 700.000 coronavaccins naar Suriname

Nederland stuurt 700.000 coronavaccins naar Suriname, schrijft de Volkskrant op basis van Nederlandse en Surinaamse regeringsbronnen. Met de Nederlandse hulp zou het mogelijk zijn iedereen in de voormalige Nederlandse kolonie van boven de achttien jaar die dat wil een inenting te geven. Om welk vaccin het gaat, is niet bekend.



Woensdag verzocht Suriname Nederland om vaccins. Na Kamervragen over het uitblijven van een reactie beloofde minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) afgelopen week in het parlement dat Nederland vanwege 'de speciale relatie' met Suriname in gesprek zou gaan over de mogelijk te bieden hulp.

Komende week spreekt in Nederland de ambassadeur van Suriname, Rajendre Khargi, verder over de precieze uitvoering van de Nederlandse steun. Volgens de Volkskrant is de kans aanwezig dat Nederland ook zal helpen bij de logistieke ondersteuning van de vaccincampagne, zoals het dat ook heeft gedaan voor de Caribische rijksdelen.