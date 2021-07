Nederland vanaf vandaag roder op Europese coronakaart

Ministerie van Buitenlandse Zaken overspoeld met vragen over vakanties

Het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt overspoeld met vragen van Nederlanders die op vakantie willen gaan. Het callcenter van het ministerie heeft het door de coronaperikelen "heel erg druk", laat een woordvoerder weten. De vragen gaan vooral over reizen binnen Europa.



In een 'normale' zomer komen er zo'n drieduizend telefoontjes per dag bij het ministerie binnen. Dat aantal ligt nu tussen de 7.500 en 8.000. Het is ook drukker dan de zomer van vorig jaar, toen het coronavirus er ook al was. Toen kreeg het callcenter gemiddeld vierduizend vragen per dag.



"Veel vragen gaan over het Europese digitale coronacertificaat", zegt de woordvoerder. Mensen willen bijvoorbeeld weten wat ze moeten doen als ze nog maar één keer gevaccineerd zijn. Verder zijn er veel vragen over wat nodig is om een bepaald land binnen te komen.



Het ministerie drukt mensen op het hart om vooral de reisadviezen goed in de gaten te houden. "Situaties in landen kunnen snel veranderen."