De IsraĆ«lische autoriteiten hebben ook volledig gevaccineerde bezoekers van een concert inĀ Beit She'an waar iemand met COVID-19 aanwezig was gevraagd om in quarantaine te gaan, meldtĀ The Jeruzalem Post . De regering wil ondanks de hoogste vaccinatiegraad ter wereld geen risico lopen nu het aantal besmettingen oploopt en het hoogste niveau heeft bereikt in een maand tijd.Het beleid in IsraĆ«l is dat volledig gevaccineerde mensen of mensen die hersteld zijn van een coronabesmetting niet in isolatie hoeven na contact met een positief getest persoon. Het land kampt echter met meerdere uitbraken op onder meer scholen, waar tien gevaccineerde leraren toch het virus opliepen.