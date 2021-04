Zorgpersoneel ziet agressie toenemen sinds corona

Drie op de vier medewerkers in de sector zorg en welzijn zijn de afgelopen twaalf maanden minstens een keer blootgesteld aan agressie of ongewenst gedrag in het contact met patiënten of cliënten. Dit varieerde van verbale of fysieke agressie tot seksuele of andere intimidatie of bedreiging, meldt PGGM&CO, de ledenvereniging van pensioenuitvoerder PGGM.



Ongeveer een op de drie van deze werknemers denkt dat de agressie tegen personeel in zorg en welzijn het afgelopen jaar is toegenomen. Als belangrijkste oorzaak daarvan wordt de coronapandemie genoemd.



Ruim 11.000 werknemers, werkzaam in onder meer de ambulancezorg, gehandicaptenzorg, huisartsenzorg, jeugdzorg, verpleging, verzorging en thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en ziekenhuizen namen in februari deel aan het onderzoek.