De Jonge: "We hebben ons steeds gericht op het beschermen van kwetsbare mensen. Dat is gelukt, de ziekenhuiscijfers zijn enorm gedaald. In totaal is nu zo'n 80 procent van de volwassen bevolking minstens één keer geprikt. Dus waarom drukken we nu op de rem? Waren we dan te vroeg? Jongeren hadden er toch geen last van? Die vragen snap ik."



"Twee weken geleden stonden alle seinen op groen. De keuze voor versoepelen was logisch en verantwoord, wel met de basisregels én de onzekerheden. Gelukkig blijven de meeste versoepelingen verantwoord, maar toch is er reden om in te grijpen."



"Allereerst de besmettelijkere deltavariant. De cijfers zijn echt ongekend, we zijn van vijfhonderd besmettingen naar zevenduizend besmettingen per dag gegaan. Dat zijn vooral jongeren, maar die hebben ook familie en vrienden. Daar zitten mensen bij die kwetsbaar zijn of zich niet hebben laten vaccineren."