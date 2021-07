De Jonge: "We moeten iedere dag opnieuw kijken wat er beter kon. Daarom trappen we op de rem in sectoren waar we zien dat het niet goed gaat. We hebben de besluiten genomen in de context van het moment. 26 juni is nog helemaal niet lang geleden. Alle cijfers waren gierend aan het dalen, behalve de snel stijgende vaccinatiegraad. Nu zien we een enorme 'spike' in het aantal besmettingen onder jongeren, meer dan we hadden voorzien. Het trappen op de rem is balen, maar onvermijdelijk."