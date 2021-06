Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen zakt onder 700

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is ook weer gedaald. In ziekenhuizen liggen nu 672 coronapatiënten, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat waren er vrijdag 729. Daarnaast meldt het RIVM 1.265 nieuwe coronabesmettingen. Dat is het laagste aantal sinds 13 september. Het aantal gemelde sterfgevallen was 1.



De verpleegafdelingen tellen nu 403 mensen met COVID-19. Dit zijn er 45 minder dan op vrijdag (448). Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalt voor de twintigste dag op rij. Intensivisten en verpleegkundigen behandelen daar nog 269 mensen, 12 minder dan op vrijdag (281).



Het gemiddelde aantal opnames blijft dalen. In de afgelopen 24 uur zijn 51 nieuwe coronapatiënten opgenomen op een intensivecare- of verpleegafdeling.



De leegloop van de ziekenhuizen is al een paar weken aan de gang. Eind april behandelden de ziekenhuizen nog meer dan 2.700 coronapatiënten.



Ondanks het dalende aantal coronagevallen in de ziekenhuizen, worden patiënten nog steeds verdeeld over de regio's, meldt het centrum. "Dat doen we voor een gelijke toegang tot ziekenhuiszorg voor alle patiënten in ons land én voor een gelijke uitgangspositie van de regio's voor inhaalzorg." Afgelopen etmaal werd één patiënt verplaatst naar een andere regio.