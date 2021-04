Minister van Ark oppert om zorgbonussen verder te verlagen

Het budget voor de zorgbonussen raakt op. Demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg) zou er zelf voor kiezen om iedereen in de zorgsector een zorgbonus te geven en het bedrag per persoon naar beneden te schroeven. Maar de oppositie is hier niet blij mee.



De bonus was in eerste instantie 1.000 euro. Eerder deze week schetste Van Ark haar "dilemma" wat betreft de zorgbonus: of de zorgmedewerkers in de 'frontlinie' van de coronazorg 500 euro geven, of een bonus van 200 tot 240 euro voor alle medewerkers in de zorgsector.



In totaal is er 3 miljard euro voor zorgbonussen begroot. Daar is nu nog 720 miljoen euro van over, maar er zijn meer zorgmedewerkers die een bonus hebben aangevraagd dan van tevoren verwacht. Daarom is het nu zelfs niet meer mogelijk om iedereen 500 euro te geven.



Oppositiepartijen zoals de SP en PvdA hekelen dat het kabinet wel de portemonnee trekt voor steun aan KLM, maar dat er nu niets bij kan. Van Ark pareert dat het kabinet demissionair is na het aftreden vanwege de toeslagenaffaire en dus niet zomaar extra geld voor de bonusregeling kan uittrekken.