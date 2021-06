Minder dan tweehonderd patiënten op de intensive care

Afname aantal coronatests in cijfers

In de periode van 1 augustus vorig jaar tot medio april dit jaar hebben de GGD's 11,3 miljoen coronatests afgenomen bij 6,7 miljoen mensen. Dat blijkt uit gegevens van het CBS. Jongeren (12 tot 25 jaar) lieten zich het vaakst testen en ouderen het minst. Mensen met een baan lieten zich vaker testen (48 procent) dan personen met een bijstandsuitkering (24 procent) of mensen die met pensioen zijn (20 procent). Personen met een baan in het onderwijs lieten zich met een aandeel van ruim 60 procent het meest testen.



Dit betekent dat 38 procent van de Nederlandse bevolking zich in genoemde periode ten minste één keer heeft laten testen bij een GGD. Bijna 60 procent deed dat één keer, 24,5 procent twee keer en bijna 16 procent drie keer of zelfs nog vaker. Van alle in deze periode bij de GGD's geteste personen heeft 17 procent minstens één keer een positieve testuitslag gekregen.



Het CBS zegt dat de GGD-data geen volledig beeld geven. Testen kan immers ook elders, zoals in het ziekenhuis, in een verpleeghuis, bij de huisarts, via de werkgever of in commerciële teststraten. Veel zorgmedewerkers zijn getest in de zorginstellingen waar zij werken. Al deze testuitslagen zitten niet in het door het CBS geanalyseerde GGD-databestand. Het is niet bekend hoeveel testen buiten de GGD's om zijn afgenomen.