Aantal coronabesmettingen India daalt iets

In India zijn in de afgelopen 24 uur tijd 368.147 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, melden de gezondheidsautoriteiten maandag. Zondag waren er 392.488 nieuwe patiënten op één dag. Het is de twaalfde dag op rij dat er meer dan 300.000 coronabesmettingen op een dag zijn in het geplaagde land.



India heeft in totaal nu ruim 19,9 miljoen besmettingen geteld op een bevolking van bijna 1,4 miljard inwoners. Ruim zestien miljoen mensen met het virus in India hadden geen ziekteverschijnselen of zijn genezen.



Volgens de officiële statistieken van het ministerie van Volksgezondheid zijn in India nu 218.959 mensen aan het coronavirus overleden. Het dodental is net als in andere delen van Zuid-Azië vooralsnog relatief laag met 155 sterfgevallen per miljoen inwoners. In de Verenigde Staten is dat aantal ruim 11 keer keer hoger, in Brazilië 12 keer hoger, in Frankrijk circa 10 keer en in Nederland bijna 6,5 keer hoger.