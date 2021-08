Minder coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen

Scholen in VS negeren verbod op mondkapjesplicht

Scholen in de Amerikaanse staten Florida en Texas verzetten zich tegen het verbod van hun Republikeinse gouverneurs op het verplicht stellen van mondkapjes voor leerlingen en docenten. Zo maakten scholen in de gemeente Broward in Florida dinsdag bekend dat ze een bevel van de Republikeinse gouverneur Rick DeSantis zullen negeren. DeSantis heeft een mondkapjesplicht in die staat verboden. Maandag lieten scholen in de Texaanse stad Dallas al weten zich niets aan te trekken van het verbod op een mondkapjesplicht van de Texaanse gouverneur Greg Abbott.



De rebellie van de scholen in Florida en Texas is een reactie op de vele nieuwe coronabesmettingen die hun staten overspoelen. Het aantal nieuwe gevallen neemt vooral toe in gebieden met een lage vaccinatiegraad. Schoolhoofden en docenten proberen scholieren te beschermen, want velen van hen zijn jonger dan twaalf en kunnen zich dus nog niet laten vaccineren tegen COVID-19.



Per hoofd van de bevolking tellen Florida, Louisiana en Arkansas momenteel de grootste aantallen nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames in de Verenigde Staten. Texas loopt niet ver achter. In Florida wordt bijna een op de drie ziekenhuisbedden bezet door een coronapatiënt.