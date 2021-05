Militairen helpen GGD met vaccineren

Nederlandse artsen naar Suriname vanwege onbeheersbare situatie

Als alles volgens planning verloopt, zal eind deze week een eerste team van ic- en zaalartsen en verpleegkundigen uit Nederland in Suriname arriveren. Later zullen ook medische verbruiksartikelen en vaccins gestuurd worden. Dat maakte minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin maandagochtend (Nederlandse tijd) bekend op een persconferentie.



De minister zei erg blij te zijn dat de ic-specialisten zo snel al naar Suriname kunnen komen. De hulp is hard nodig nu het aantal besmettingen in het land hard blijft groeien. Zondag was er weer sprake van een nieuw recordaantal besmettingen, namelijk 249. Het aantal positief geteste mensen dat in isolatie is geplaatst staat nu op 1.474. Het dodental staat op 292, zo blijkt uit de laatste COVID-19-cijfers.