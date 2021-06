Met versoepelingen stijgt aantal inbraken

Na maanden van dalingen lijkt het aantal woninginbraken weer fors te stijgen. Dat blijkt uit cijfers van de politie en verzekeraar Interpolis, schrijft De Telegraaf . De stijgingen vallen samen met de versoepelingen van de coronamaatregelen. Sindsdien is het aantal inbraken in een kleine twee maanden met 36 procent toegenomen. Volgens De Telegraaf blijkt uit berekeningen van de InbraakBarometer dat er in week van 12-18 april nog 258 inbraken waren, en 351 in de week van 31 mei-6 juni."Als de trend doorzet, dan wordt het alleen maar erger en gaan we langzaamaan naar het aantal woninginbraken van voor de coronapandemie", voorziet Sybren van der Velden, projectleider woninginbraak van de Nationale Politie. "We zagen de gehele coronaperiode dat de woninginbraken bij de versoepeling van maatregelen weer toenamen. Sinds de avondklok op 28 april is ingetrokken, zien we dat ook weer terug in de cijfers."