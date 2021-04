Mensen geboren in 1955 krijgen oproep voor vaccinatie

Aantal geregistreerde coronabesmettingen op Curaçao daalt flink

Op Curaçao is er sprake van een forse daling van het aantal geregistreerde coronapatiënten. De overheid maakte dinsdagavond (lokale tijd) bekend dat er nog 700 geregistreerde besmettingen op het eiland zijn. Een week geleden waren dat er 2.268, een week daarvoor nog 4.167. Ook het aantal coronapatiënten dat is opgenomen in het ziekenhuis daalt. Dinsdag lagen er 60 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 29 op de ic. Twee weken daarvoor lagen er nog 109 coronapatiënten in het ziekenhuis.



Eind maart nam het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis plots enorm toe. Dat had vooral te maken met de verspreiding van de Britse coronavirusvariant en leidde onder meer tot de komst van medisch personeel uit Nederland. Dat was hard nodig, want op het hoogtepunt lagen op 6 april 131 mensen in het ziekenhuis die waren besmet met corona, waarvan 41 op de intensive care. In het CMC-ziekenhuis op Curaçao zijn in totaal zo'n driehonderd bedden.