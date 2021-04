Dj Yuki Kempees van het dj-trio Kriss Kross Amsterdam vindt de afgelasting van 538 Oranjedag jammer. De dj zag de annulering van het testevenement echter aankomen. "Je bent zelf toch ook op de hoogte en je hoort de berichten vanuit het ziekenhuis", aldus Kempees tegen RTL Boulevard. "We hebben natuurlijk begrip voor de beslissing, maar het is toch wel even een tegenslag." Kempees is een van de artiesten die zou optreden tijdens het proefevenement, dat zaterdag in de aanloop naar Koningsdag met tienduizend mensen aan publiek zou plaatsvinden.Over het 538-feest ontstond de afgelopen dagen commotie. Medewerkers van het nabijgelegen Amphia Ziekenhuis startten zaterdag een petitie tegen het feest.Kempees heeft begrip voor het besluit van de gemeente Breda om geen vergunning te verlenen, maar had zelf geen twijfels over de deelname van Kriss Kross. "Als artiest zeg je gewoon meteen ja tegen zoiets. Al moesten we wel even knipperen met onze ogen toen we zagen dat er tienduizend mensen zouden komen."Het was het enige grote evenement op de agenda van het Amsterdamse dj-trio. "We draaien verder vooral livestreams, dus dit was een buitenkans op een groter podium met publiek. We keken er erg naar uit."