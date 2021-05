De Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn inlichtingsdiensten gevraagd zich extra in te spannen om de oorsprong van de coronapandemie te achterhalen. De Verenigde Staten vinden al langer dat China niet transparant genoeg is geweest over de uitbraak van COVID-19 eind 2019 in Wuhan.Het coronavirus is zeer waarschijnlijk overgegaan van dier op mens. Volgens de WHO droeg een vleermuis het virus waarschijnlijk over op een ander dier en droeg deze diersoort het virus weer over op de mens.ÂHet is erg onwaarschijnlijk dat het virus in een laboratorium per ongeluk is overgegaan op mensen. Toch heeft Biden gevraagd om ook deze in zijn ogen "zeer onwaarschijnlijke mogelijkheid" te onderzoeken.De Amerikaanse krant schreef afgelopen weekend over ziek personeel van het Wuhan Institute of Virology. Voor het verhaal werd een beroep gedaan op een niet eerder gepubliceerd rapport uit de laatste dagen van de regering van de voormalige Amerikaans president Donald Trump. Daarin werd gesteld dat verschillende onderzoekers van het lab in de herfst van 2019 ziek werden met symptomen die leken op zowel COVID-19 als gewone seizoensziekten.De directeur van het laboratorium in de Chinese stad Wuhan ontkende dat zijn medewerkers in november 2019 ziek zijn geworden als gevolg van een mogelijke uitbraak van COVID-19 en noemde de beweringen in de krant ongegrond.