Rutte: "We vinden dat je bereid moet zijn om risico's te nemen, indien dat verantwoord is. We moeten in kaart brengen hoe het gaat in de ziekenhuizen."



De Jonge: "Door de opgebouwde bescherming van mensen die al ziek zijn geweest of gevaccineerd zijn, kunnen we beter voorspellen hoe het verloop van de epidemie zal zijn. In landen die verder zijn in vaccinatie zien we wat de resultaten zijn. Uit die voorbeelden mogen we ontlenen dat naarmate de vaccinatiegraad toeneemt, de golf weer daalt en dan ook niet meer zo snel weer stijgt bij de eerste versoepelingen. Het is geen zekerheid of belofte, daar houdt het virus zich namelijk aan. Het plan is daarom vooral om de route in de tijd te zetten. Als wij de vragen krijgen wanneer we denken wanneer er weer wat kan, moeten wij eerlijk antwoorden."