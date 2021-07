16 procent meer coronapatiënten in Belgische ziekenhuizen

In België werden van 6 tot en met 12 juli elke dag gemiddeld zeventien patiënten in het ziekenhuis opgenomen, meldt VRT Nieuws. Dat is 16 procent meer dan de week ervoor.



Op weekbasis daalt het aantal opnames nog wel. De Belgische ziekenhuizen rapporteerden maandag een totaal van 234 COVID-19-patiënten in het ziekenhuis, een daling van 9 procent.



Het aantal besmettingen in België loopt op. Volgens wetenschappers is de stijging van bevestigde besmettingen het grootst onder 10- tot 29-jarigen, maar ook onder andere leeftijdsgroepen is er een toename te zien.