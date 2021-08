Marokko kondigt avondklok af in strijd tegen coronavirus

Duitsers krijgen vanaf september derde prik

In Duitsland wordt in september gestart met het toedienen van een derde prik, ook wel een extra 'booster' genoemd. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid maandag bekendgemaakt. De zogeheten risicogroepen komen ervoor in aanmerking, dat wil zeggen ouderen of personen met een zwakke gezondheid. De booster van de fabrikanten Pfizer/BioNTech of Moderna wordt ook aangeboden aan personen die zijn ingeënt met AstraZeneca of Janssen (Johnson & Johnson).



Onlangs bleek ook al dat miljoenen Britten naar verluidt op korte termijn een derde prik krijgen. In Israël en Turkije is al begonnen met het toedienen van de extra prik bij zestigplussers. In Nederland besluit het demissionaire kabinet waarschijnlijk in het najaar of volledig gevaccineerde mensen een extra prik moeten ontvangen om beter beschermd te zijn tegen COVID-19.