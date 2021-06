Duitsland wil voorkomen dat Britten nog langer naar EU-landen kunnen reizen, ongeacht of ze volledig gevaccineerd zijn tegen COVID-19, meldt The Times maandag. De Duitse bondskanselier Angela Merkel stelt voor Groot-Brittannië aan te wijzen als "land van zorg" omdat de zeer besmettelijke deltavariant (voorheen de Indiase variant) er zo wijdverbreid is.De plannen zullen worden besproken door hoge Europese en nationale functionarissen in een speciaal EU-comité dat zich bezighoudt met politieke crisisrespons. Griekenland, Spanje, Cyprus, Malta en Portugal zouden niets in de plannen zien. "Veel landen zullen denken dat het hun eigen beslissing is en niet een besluit dat in Berlijn moet worden genomen", zegt een Britse regeringsbron tegen de krant.De Britse premier Boris Johnson ontvangt Merkel vrijdag in zijn buitenverblijf Chequers. Groot-Brittannië is van plan volgende maand plannen te onthullen om volledig gevaccineerde mensen onbeperkt naar alle landen te laten reizen, behalve die met het hoogste COVID-19-risico. In het Verenigd Koninkrijk werd zaterdag het grootste aantal coronabesmettingen op een dag vastgesteld sinds 5 februari. De gezondheidsautoriteiten meldden toen 18.270 positieve testuitslagen. Er werden 23 sterfgevallen gemeld. In Groot-Brittannië zijn al veel mensen ingeënt, maar de erg besmettelijke deltavariant van het coronavirus gaat er ook rond. Mensen die één keer zijn ingeënt, zijn niet goed genoeg beschermd tegen deze coronamutant.