College 'blijft strijden' tegen desinformatie over vaccins

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kreeg er naast het goedkeuren van de vaccins tijdens de coronacrisis nog een taak bij. Het college blijft strijden tegen de desinformatie over de vaccins, zegt voorzitter Ton de Boer zaterdag in het AD.



Er gaan veel verhalen rond over de coronavaccins. "Voor een gedeelte is het onwetendheid van mensen. Een deel is gaan geloven in complotten. Wij proberen er steeds de feiten tegenover te zetten. Vooral als er in de reguliere media of in de Tweede Kamer pertinente onwaarheden worden verkondigd, moeten we als CBG proactief naar buiten treden, vind ik."



"Ik snap alle opwinding ook wel. Het is ongekend, een pandemie, alle maatregelen en schade voor de economie die daarbij komen kijken, dat plotseling iedereen gevaccineerd moet worden. Je wordt als mens gedwongen daarover na te denken. En in alle eerlijkheid: een vaccin ontwikkelen is ook ongelooflijk complex", erkent De Boer.



De meest hardnekkige misverstanden die De Boer vaak leest en hoort zijn dat het om experimentele vaccins zouden gaan, dat het gevaarlijk is voor zwangere vrouwen en dat het bijwerkingen op lange termijn zou kunnen geven. "Je bent een proefkonijn! Wie dat zegt of schrijft, weet niet goed wat experimenteel is."