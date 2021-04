Rutte: "Het is geen gok. Stap één uit het openingsplan wilden we zetten als we over de piek heen zijn. Enerzijds zien we gemiddeld een stabilisatie van het aantal ziekenhuisopnames, en in de RIVM-modellen voorzien we een afname van het aantal dagelijkse opnames. Daarmee wijken we er dus van af om te wachten tot de daling inzet. Wij besluiten toch nu al te versoepelen, omdat we die bredere afweging moeten maken. De komende tijd gaat het aantal opnames dalen, dat laten de modellen zien. Daarom is het een acceptabel en verantwoord risico. Maar de stap die we zetten is ook beperkt. Het is dus geen gokje, maar een acceptabel risico."