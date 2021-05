Aantal coronapatiënten op ic bereikt laagste punt in drie maanden

Op de intensive cares liggen nu 521 coronapatiënten, 20 minder dan op donderdag. Dat is het kleinste aantal sinds 27 februari. De intensive cares behandelen nu 543 niet-coronapatiënten, 22 meer dan op donderdag. De ic's hadden op 16 december voor het laatst zoveel non-covidpatiënten onder hun hoede.



In totaal liggen nu 1.440 coronapatiënten in het ziekenhuis. Dat zijn er 72 minder dan donderdag. Het is de elfde achtereenvolgende dag dat de bezetting in de ziekenhuizen daalt. In die periode zijn 743 bedden voor coronapatiënten vrijgekomen. In de afgelopen 24 uur hebben ziekenhuizen in totaal 120 coronapatiënten opgenomen.



Sinds begin mei zijn bijna driehonderd ic-bedden voor coronapatiënten vrijgekomen. Daardoor zijn er ook meer bedden, artsen en verpleegkundigen voor de behandeling van andere patiënten.



Het RIVM meldt vrijdag 3.914 nieuwe positieve coronatests. Dat is boven het gemiddelde over de afgelopen zeven dagen (3.131). Donderdag meldde het RIVM 3.426 positieve tests. Verder ontving het RIVM in het afgelopen etmaal vijftien meldingen over coronagerelateerde sterfgevallen.