Aruba stelt opening schooljaar met twee weken uit

Aruba stelt de opening van het nieuwe schooljaar met twee weken uit tot 1 september. Reden is de forse stijging van het aantal coronabesmettingen op het eiland in de afgelopen periode, maakte minister-president Evelyn Wever-Croes donderdagavond (lokale tijd) bekend op een persconferentie.



Eerder op de dag werd duidelijk dat het eiland meer dan duizend coronabesmettingen telt. Het grote aantal infecties heeft ook invloed op kinderen, zei Wever-Croes. De vaccinatiegraad onder kinderen is nog niet hoog.



Bovendien is er een verbod ingesteld op dansen en harde muziek in uitgaansgelegenheden. Afgelopen zaterdag stelde Aruba al strengere coronamaatregelen in. Zo werd het gebruik van mondkapjes weer verplicht in openbare ruimtes. Ook moeten alle uitgaansgelegenheden om middernacht sluiten en is het gebruik van alcohol in de openbare ruimte verboden.



Voorlopig stelt de regering geen avondklok in. Maar als de maatregelen niet leiden tot een forse daling van het aantal besmettingen, is dat onvermijdelijk, stelde de minister-president.