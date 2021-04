Rutte: "Het is waar dat we vorige week hoopten de eerste stappen op 21 april gezet konden worden. Het is ongelukkig dat die datum voortijdig naar buiten kwam en een eigen leven ging leiden. 21 april komt gewoon te vroeg. We bekijken het per week. We beslissen volgende week dinsdag of er 28 april iets mogelijk is. Wel gaat de buitenschoolse opvang vanaf 19 april weer open, maar dat is het voor nu. Dat is teleurstellend voor iedereen die op basis van uitgelekte berichten al plannen aan het maken was. Ik hoop dat we ons niet uit het veld laten slaan door de laatste obstakels. We zijn samen al zo ver gekomen. Ook de derde golf weten we voor ons uit te duwen, die piek had echter hoger kunnen worden."