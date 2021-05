Rutte: "Sinds enkele weken kunnen we weer naar het terras, naar de winkel en op de koffie. Daarmee is een eerste stap gezet richting het oude normaal. Sindsdien zien we drie dingen. Horecaondernemers en winkeliers doen enorm hun best alles goed en veilig te organiseren, en klanten houden zich aan de regels. Dat verdient een compliment. Zeker met mooi weer wordt er gretig gebruik gemaakt van de mogelijkheden om erop uit te gaan."



"Daarom wordt het soms te druk, vooral in de winkelstraat. Daar moeten we met elkaar op letten. Niet alleen de winkeliers en gemeenten, maar ook wij zelf. Door in je eentje te winkelen, of later terug te komen als het druk is. Ten derde gaan mensen zich meer zorgen te maken over het virus. Dat heeft te maken met de situatie in de ziekenhuizen. De bedden liggen nog vol met coronapatiënten. Maar mensen zijn ook geschrokken van de beelden op Koningsdag. Die zorgen zijn terecht. Alleen al in Amsterdam zijn er zeventien grote clusters gevonden die zijn terug te leiden tot Koningsdag."