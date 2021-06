De Jonge: "Op deze manier snijden we het virus de pas af. Voorlopig moeten we ons echt nog aan de 1,5 meter houden. Op vrijdag 13 augustus hopen we te kunnen besluiten om de laatste maatregelen gedag te zeggen. We kijken dan naar de besmettingsgraad en de opgebouwde immuniteit. Of dat bij het begin van het schooljaar al kan, is nog niet zeker. Daarom vragen we het onderwijs om zich op beide scenario's voor te bereiden. Dan kunnen ze zodra het kan met normaal onderwijs starten. Hoe het najaar eruit gaat zien, is nog niet met zekerheid te zeggen. We weten dat er risico's zullen zijn waar we rekening mee moeten houden. We moeten een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad halen, maar ook dan moeten varianten in de gaten gehouden worden. Richting het najaar zullen we de dijk moeten verstevigen om droge voeten te houden, dus ook met testen. We kijken of we testen aan huis kunnen bezorgen en vragen aan studenten en scholieren zich twee keer per week thuis te testen."