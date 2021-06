Britse overheid krijgt 1 miljard pond aan coronasteun terug van bedrijven

Britse bedrijven hebben 1 miljard pond (1,2 miljard euro) aan coronasteun teruggestort aan de overheid. Zij kregen een vorm van loonsteun om de coronatijd door te komen. Een deel van de ondernemingen had met terugwerkende kracht geen recht op de overheidssteun en een ander deel maakte het geld uit eigen beweging terug over.



De loonsteun was bedoeld voor bedrijven die hun personeel in de crisis naar huis moesten sturen. Daarvoor kregen zij 80 procent van de loonkosten vergoed.



709 miljoen pond van de steun die is teruggestort had volgens de Britse belastingdienst eigenlijk niet teruggestort hoeven worden. 309 miljoen pond werd teruggestort door bedrijven die te veel steun hadden aangevraagd. In totaal is het teruggevorderde geld slechts een klein deel van de kosten van alle Britse steunpakketten. Daar was Londen in totaal zeker 352 miljard pond aan kwijt.